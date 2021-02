Kur’an kaç sayfa? Kur’an-ı Kerim’de kaç sayfa var?

Kur'an-ı Kerim, İslam diniyle bütünleşmiş toplulukların dini ana rehberidir. Kur'an köken bakımından Arapça kelimelerden oluşan, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hira Mağarasında dinlenmeye çekildiği sırada 610 yılında yeryüzüne Hz. Cebrail aracılığı ile indirilmiştir. 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi'ne denk gelmektedir. Vahiy toplamda 23 yıl sürmekle birlikte, peygamber efendimiz aracılığıyla 13 yıl Mekke, geriye kalan 10 yıl ise Medine dönemlerinde tamamlanmıştır. Kur'an kaç sayfa? Kur'an-ı Kerimin kaç sayfa olduğunu merak eden vatandaşlar, haberimizin detayından öğrenebilir. Kur'an-ı Kerim'de kaç sayfa var? İşte cevapları…

KUR'AN-I KERİM KAÇ SAYFADIR?

Kur'an-ı Kerim'in kaç cüz olduğu; Kur'an öğrenmek, okumak ve İslam dini ile ilgili tüm bilgileri birebir bu kitap üzerinden öğrenmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamberden günümüze kadar en ufak bir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Yeryüzündeki insanlığa iletilen Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadan meydana gelmektedir. Ancak Kur'an'da mevcut olan ilk 4 sayfa, Kur'an-ı giriş ve bitiş süslemelerini oluşturması üzerine genellikle kabul görmemektedir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim 600 sayfa olarak bilinmektedir. Kur'an'da bulunan sureler, kitabın ana bölümlerine ayrılmasını sağlar. Sureleri oluşturan cümleler ise ayetleri içermektedir.

Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfalık bölümlerinin her birine cüz adı verilmektedir. Kur'an'da toplamda 30 cüz vardır. Her cüz başlangıcında süslü bir işaret yer alır ve kaçıncı cüz olduğunu görmek bu şekilde mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de her surenin başladığı sayfanın üst kısmında, mevcut sürenin adı ve cüz numarası yer almaktadır. Surelerin bitimine kadar her sayfanın üzerinde belirtilmektedir. Kur'an-ı kerim genel olarak 7 ayete düşen Fatiha Suresi ile başlamaktadır. Ardından Bakara Suresini de kapsar ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan 112 sure ile de devam etmektedir. Kur'an-ı kerim 6666 ayet, 30 cüz ve 114 sureden meydana gelmektedir.