Kurtbeyler Çetesi Çökertildi

Tefecilikten, uyuşturucu ticaretine kadar bir çok suçu işleyen kendilerine "KURTBEYLER" ismini verdikleri organize suç örgütü Karabük Emniyeti istihbarat ve KOM şubesinin başarılı çalışması sonunda çökertildi."Kendilerini 'Kurtbeyler' olarak lanse eden organize suç örgütüne sabah saat 07.00 de Karabük İl merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla; 32 (İlimizde görevli 1 aktif Komiser Yardımcısı) şüpheli şahıstan 29'u yakalanarak gözaltına alınmıştır.Şahıslara ait ikamet, araç ve işyerlerinde Narkotik Dedektör Köpeği ile yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sallama tabir edilen kılıç, 1 adet kurusıkı tabanca, 176 adet tabanca fişeği, 156 adet tüfek fişeği, Daralı ağırlığı 1 gram gelen esrar maddesi, 10 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen hap, 1 adet teçhizat kemeri (jop ve el feneri takılı), 73 adet çek - senet, 1 adet sahte KKTC Sürücü Belgesi ele geçirildi. Ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslardan 9' u alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 19'u 22.02.2021 günü Adli Mercilere sevk edilirken, 1 kişinin başka bir ilde ifade vereceği belirtildi.İlimizde her türlü suç odaklarına karşı amansız mücadelemiz durmaksızın devam edecektir.