Nevşehir’de 10 köpeği zehirleyen kişi tespit edildi

Geçtiğimiz günlerde Sofular köyünde çöplükte 10 köpeğin telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirmiş, jandarma olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, köpekleri zehirleyen kişinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, köpekleri zehirleyen kişinin köyde yaşayan C.E. olduğu, köpekleri ailesine saldırdığı için zehirlediğini bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Ürgüp İlçesi Sofular Köyünde 31.01.2021 tarihinde (10) Adet sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesi ve köyün çıkışında bulunan çöplüğe atıldığı bilgisi alınmıştır. Olayı meydana getiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması maksadı ile Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığından oluşan özel bir ekip Ürgüp Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda araştırmalara başlanmıştır. Yapılan teknik takip ve incelemeler neticesinde, Sofular köyü sakinlerinden C.E. isimli şahıs köyde başıboş gezen sokak köpekleri tarafından kendisi ve ailesinin saldırıya uğramasını bahane ederek zehirlediği tespit edilmiştir. C.E. isimli şahsa idari para cezası uygulanmak üzeri tanzim edilen evrakın Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir." denildi.