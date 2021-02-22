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Sakarya’da ekobis operasyonu

'ndaki online yemek ve alışveriş firmaları ile kargo şirketlerinde görevli kuryelerin kullandığı ekobisleri ve ekobislerde teslim için bekleyen paketleri çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 22.2.2021 14:57 ABONE OL
Sakarya’da ekobis operasyonu

Adapazarı ilçesinde faaliyette bulunan online yemek ve alışveriş firmalarıyla kargo şirketlerinde görevli kuryelerin kullandığı ekobislere göz diken şüpheliler, kurye görevlileri sipariş paketlerini adrese teslim etmek için ekobislerden ayrıldıkları anda harekete geçerek ekobisleri ve ekobislerde diğer adreslere teslim için bekleyen paketleri çaldı. Bu yöntemle 6 adet ekobis ile ekobislerde bulunan çok sayıda kargo ve yemek paketinin çalınması olayı ile harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, çok sayıda güvenlik kamarasını incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin eşkali belirlendi. Yine adım adım iz süren ekipler, Erenler ilçesinde şüphelilerin kullandığı evi de tespit etti. Hırsızlık büro ekipleri tarafından Erenler ilçesindeki eve yapılan operasyonda E.Ö. (33) ile Y.Ö. (28) isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise 3 adet ekobis ele geçirildi.

Her iki şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularında hırsızlık suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirlenirken, E.Ö. isimli şüphelinin de yine hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapizs cezası olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Sakarya’da ekobis operasyonu
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