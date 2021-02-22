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'da zincirleme trafik kazası

'nın Haliiliye ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 22.2.2021 10:39 ABONE OL
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası

Kaza Haliliye ilçesi İpekyol'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kısıtlamanın ardından trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen 33 DTR 75 plakalı otomobil, 55 AEC 487 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçan başka bir otomobil karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 sürücü yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve polis intikal etti.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Yaralı sürücü 112 ekipleri tarafından ambulans ile Balıklıgöl devlet hastanesine kaldırıldı. Araçların çekilmesinin ardından yol normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası
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