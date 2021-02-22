Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa'da akılalmaz olay! Hırsız girdiği villada uyudu!

Son dakika: 'da akılalmaz olay! girdiği villada uyudu!

Son dakika haberler…’ın İnegöl ilçesinde, akılalmaz bir olay yaşandı. Bir , girdiği villada uyuyakaldı. 'da olan ev sahipleri ise komşuları arayıp “Evi kontrol eder misiniz?” ifadelerini kullandı. Eve giden komşular ise yerde uyuyan hırsızın üstüne atladı. Bağlanarak etkisiz hale getirilen zanlı, polise teslim edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 13:36 ABONE OL
Son dakika: Bursa'da akılalmaz olay! Hırsız girdiği villada uyudu!

Son dakika…Bursa İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan villada hırsızlık yaşanmasından şüphe eden çevre sakinleri Almanya'da yaşayan ev sahibi Kemal D.'ye ulaştı. Villa sahibi de 3 komşusundan evi kontrol etmelerini istedi.


3 komşu kontrol için girdikleri villanın üst katındaki yatak odasında A.C. isimli şüpheliyi uyurken buldu.



Komşular, şüpheliyi, çamaşır ipi ile bağlayıp, polisi aradı. Yakalanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi.



"Beni üç, dört kişi buraya bırakıp, gelip alacağız dediler" diye konuşan şüpheli gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü götürüldü.



Bölgede toplam 3 villanın soyulduğu ortaya çıktı. Eşyaların darmadağın edildiği villalardan televizyon gibi elektronik eşyaların çalındığı belirlendi.



Polis ekipleri, soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bursa'da akılalmaz olay! Hırsız girdiği villada uyudu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA