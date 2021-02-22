Son dakika: Duş almak için girdiği banyoda ölü bulundu!

HAREKET HALDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Adile T. sabah saatlerinde duş almak için girdiği banyodan uzun süre çıkmayınca endişelenen yakınları kendisine seslendi. Cevap alamayan yakınları bunun üzerine içeri girdi. Adile T.'nin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören yakınları durumu 112'ye bildirdi.