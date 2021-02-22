Son dakika: Fatma Şengül davasında flaş karar! Katilin cezası belli oldu!

"EN AĞIR CEZAYI ALSA DA BEN ANNEMİN KOKUSUNU DUYAMAYACAĞIM"

Duruşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarına sarılan Açelya Şengül, "Müebbet hapis cezası aldı. Yani verilen 18 yıla karşı biz çok büyük bir mücadele verdik kadınlarla birlikte. Öncelikle buraya gelen emek veren bütün kadınlara çok teşekkür ediyorum. Başardık, müebbet aldı. Tabi gönül isterdi ki ağırlaştırılmış müebbet olsun. Yani en ağır cezayla da yargılansa ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım. Bir daha asla anneme sarılamayacağım. Bir nebze de olsun içimizi rahatlattı bu ceza. Davanın Yargıtay yolu açık, karşı tarafın avukatı ve biz de Yargıtay'a başvuracağız ama müebbet hapis cezası alması bütün kadınlar olarak hepimizin içini rahatlattı. Ben anneme çiçekler aldım, buradan çıkıp mezarına gideceğim. Yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim" dedi.