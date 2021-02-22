Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu yayınladı! O illerimizde buzlanma ve don olayına karşı dikkat!

Son dakika… Meteoroloji 22 Şubat Pazartesi gününe ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Şubat ayının sonuna doğru gelirken İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere pek çok bölgemizde kar yağışı hakim olmuştu. Yeni haftanın hava durumu raporuna göre ise bugün Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise oluşması muhtemel çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte MGM'den son dakika hava durumu raporu!

METEOROLOJİ SON DAKİKA DUYURDU! ÇIĞ, DON VE BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu. Yapılan son değerlendirmeye göre, birçok il için çığ, don ve buzlanma uyarısında bulunuldu. Sabah saatlerinden itibaren bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arayanların sayısı artış gösterdi. Bugün Marmara Bölgesi az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde ise yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor. Baz illerimizde ise çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır çağrısı yapıldı.