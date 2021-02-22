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'den raporu yayınladı! O illerimizde buzlanma ve don olayına karşı dikkat!

Genel Müdürlüğü raporunu duyurdu. Yeni haftanın hava durumu raporuna göre, yurt genelinde yağışlar görülmezken bazı illerimizde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı sebebiyle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan, İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. İşte, Meteoroloji son dakika hava durumu raporu ile il il hava sıcaklık değerleri

Giriş Tarihi: 22.2.2021 07:42 Son Güncelleme: 22.2.2021 07:43 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu yayınladı! O illerimizde buzlanma ve don olayına karşı dikkat!

Son dakika… Meteoroloji 22 Şubat Pazartesi gününe ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Şubat ayının sonuna doğru gelirken İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere pek çok bölgemizde kar yağışı hakim olmuştu. Yeni haftanın hava durumu raporuna göre ise bugün Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise oluşması muhtemel çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte MGM'den son dakika hava durumu raporu!

METEOROLOJİ SON DAKİKA DUYURDU! ÇIĞ, DON VE BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu. Yapılan son değerlendirmeye göre, birçok il için çığ, don ve buzlanma uyarısında bulunuldu. Sabah saatlerinden itibaren bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arayanların sayısı artış gösterdi. Bugün Marmara Bölgesi az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde ise yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor. Baz illerimizde ise çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır çağrısı yapıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Az bulutlu

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 6°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu yayınladı! O illerimizde buzlanma ve don olayına karşı dikkat!
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