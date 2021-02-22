Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu yayınladı! O illerimizde buzlanma ve don olayına karşı dikkat!

Son dakika… Meteoroloji 22 Şubat Pazartesi gününe ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Şubat ayının sonuna doğru gelirken İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere pek çok bölgemizde kar yağışı hakim olmuştu. Yeni haftanın hava durumu raporuna göre ise bugün Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise oluşması muhtemel çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte MGM'den son dakika hava durumu raporu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu. Yapılan son değerlendirmeye göre, birçok il için çığ, don ve buzlanma uyarısında bulunuldu. Sabah saatlerinden itibaren bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arayanların sayısı artış gösterdi. Bugün Marmara Bölgesi az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde ise yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor. Baz illerimizde ise çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu
KONYA °C, 8°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Az bulutlu
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN °C, 6°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu