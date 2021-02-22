Silahla vurulmuş yunus Karaköy kıyısına vurdu

Beyoğlu Karaköy kıyısında silahla vurulduğu tahmin edilen ölü bir yunus bulundu. Yunusun göz kısmının hemen yanında kurşun deliği olduğu tahmin edilen yara dikkat çekti.





İstanbul boğazında yüzerken bir şahıs tarafından silahla vurulduğu tahmin edilen yunus dün saat 11.20 sıralarında Beyoğlu Karaköy İskelesinde görüldü. Yunusu hareketsiz şekilde durduğu fark eden vatandaşlar durumu, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen İSTAÇ ekipleri, yunusun tekneye çıkarıp götürdü. Yapılan ilk incelemelerde yunusun gözünün hemen yanındaki kurşun deliği olduğu tespit edildi. Ayrıca yunusun kuyruğunda da ağ izleri olduğu belirlendi. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.





KARAKÖY'DE SİLAHLA VURULMUŞ ÖLÜ YUNUS KIYIYA VURDU



Karaköy'de balıkçılar, kıyıya vurmuş yunus balığı buldu. Yunusu denizden çıkaran vatandaşlar,Ekiplerin arandıktan bir saat sonra geldiklerini belirterek Hemen kıyıya vuran yunus balığının yanına giderek onu denizden çıkardık. Başından ve kuyruğundan yaralandığını gördük. Yunusu hayata döndürebilmek için adeta zamanla yarıştık. Durumu vakit kaybetmeden ekiplere bildirdik. 1 saat sonra olay yerine gelen İSTAÇ ekibi, yunus balığını çöp toplamada kullanılan deniz yüzeyi temizleme teknesine koyarak götürdü" dedi.

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