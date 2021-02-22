Son dakika: Tiktok'ta 'Sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etmişti! İstenen ceza belli oldu!

İddianamede, sanığın savunmasında Tiktok uygulaması üzerinden yaptığı bir yayında hakaret içerikli yorumu üzerine mağdur Hacer K.'ya karşı videodaki tehdit içerikli sözleri söylediği, videoda gösterdiği kılıcı bazı tarihlerde figüranlık yaptığı için satın aldığı ve mağdur ile birbirlerinden özür dilediklerini söylediği belirtildi. Şüphelinin 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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