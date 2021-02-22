Tokat’ta 1 milyon 196 bin 461 hayvan aşılandı

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, sorumluluğunda bulunan bin 283 yerleşim biriminde toplam 32 bin hayvancılık işletmesinde koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında bu güne kadar 1 milyon 196 bin 461 hayvan aşılanmıştır" dedi

2021 yılı hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvanların tanımlanması tescili ve izlenmesi kapsamında aşılama ve kimliklendirme faaliyetlerine başlandı. Konu hakkında bilgi veren Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Güvenli Gıda temininin ancak sağlıklı hayvan ve bu hayvanlardan elde edilen sağlıklı hayvansal gıda ile mümkün olabileceğini söyledi.

BİN 283 YERLEŞİM YERİNDE AŞILAMA SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Tokat İl Müdürü Orhan Şahin, "Zoonoz hayvan hastalıkları (Brusella, Tüberküloz , Kuduz vb.) ve önemli hayvan hastalıklarından Şap Hastalığı ile mücadelemiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan bin 283 yerleşim biriminde toplam 32 bin hayvancılık işletmesinde 2020 yılında 1 milyon 196 bin 461 hayvana koruyucu aşılama yapılmıştır. Bu kapsamda Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardan 11 hayvan hastalığına karşı koruyucu aşılama çalışması yürütülmektedir. İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli 110 Veteriner Hekim ve Yardımcı Sağlık Personeli mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.