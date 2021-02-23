Aşı randevusu alma işlemi: E nabız ve MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır, kimler alabilir?

Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen aşı randevusu işlemleri son günlerde epey sorgulanıyor. Risk grubunda olan vatandaşlara öncelik tanıyarak ilerleyen aşı randevuları e- devlet ve MHRS sistemi üzerinden yapılacak işlemler doğrultusunda tamamlanmaktadır. Kovid 19 aşısı olacak vatandaşlar e nabız, ALO 182 ve MHRS ekranı üzerinden kolaylıkla randevu alabiliyor. Bir sonraki adım ise hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Aşı randevusu nasıl alınır, kimler alabilir? E nabız ve MHRS ile aşı randevusu alma işlemleri
Koronavirüs sürecinde aşı randevusu alma işlemleri son zamanların bir numaralı gündem maddesi haline geliyor. Gün içinde aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt arayanların sayısı bir hayli fazlayken E nabız ve MHRS ile aşı randevusu almak oldukça kolay. ALO 182, e nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ulaşabileceğiniz aşı randevusunun detayları şöyle;
Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler. Aşı randevusu almak için MHRS ya da e-Nabız üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.
Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresini ziyaret ediniz. Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayınız. Karşınıza çıkan "Aile Hekiminden" ve "Hastaneden" olmak üzere iki seçenekten istediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek. Böylelikle MHRS aşı randevusu oluşturmuş oluyorsunuz.
Dünyada aşılama başlayalı 75 gün oldu ama Türkiye 40 günde 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesini geçmeyi başardı. Dünya çapında her 100 kişiden 2.63'ü koronavirüse karşı aşılanırken, Türkiye toplu aşılamaya başladığı 14 Ocak'tan bugüne yaklaşık 6.5 milyon kişiye aşı uygulayarak vatandaşlarının yüzde 7.75'ini aşıladı.
İngiltere 8 Aralık'ta ilk aşılamaya başladı. 27 Aralık tarihinde AB ülkeleri Kovid-19 aşılamasına başlarken, Türkiye, koronavirüs ile mücadelesine inaktif aşı CoronaVac ile başladı. İlk aşıyı 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Yapılan planlama ve sevkiyat sürecindeki başarı ile Kovid-19 aşılamalarına hızlı başlayan Türkiye, kısa sürede önemli bir başarı sağladı.