Aşı randevusu alma işlemi: E nabız ve MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır, kimler alabilir?

Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen aşı randevusu işlemleri son günlerde epey sorgulanıyor. Risk grubunda olan vatandaşlara öncelik tanıyarak ilerleyen aşı randevuları e- devlet ve MHRS sistemi üzerinden yapılacak işlemler doğrultusunda tamamlanmaktadır. Kovid 19 aşısı olacak vatandaşlar e nabız, ALO 182 ve MHRS ekranı üzerinden kolaylıkla randevu alabiliyor. Bir sonraki adım ise hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Aşı randevusu nasıl alınır, kimler alabilir? E nabız ve MHRS ile aşı randevusu alma işlemleri

AŞI RANDEVUSU ALMA: E NABIZ VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs sürecinde aşı randevusu alma işlemleri son zamanların bir numaralı gündem maddesi haline geliyor. Gün içinde aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt arayanların sayısı bir hayli fazlayken E nabız ve MHRS ile aşı randevusu almak oldukça kolay. ALO 182, e nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ulaşabileceğiniz aşı randevusunun detayları şöyle;