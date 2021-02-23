Cadde ve sokaklarda yol çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Siverek Ak Partili İlçe Belediyesi tarafından alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bazı kurumlar tarafından mahalle, sokak ve caddelerde alt yapı çalışmasından dolayı deforme olan sokak ve caddelerde Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla üst yapı çalışmaları başlatan Fen işleri ekipleri vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiriyor.



Fen İşler Müdürlüğü ekiplerince Kale, Hasan Çelebi mahallesi ve birçok cadde de alt yapısı tamamlanan sokaklarda beton yol ve iyileştirme çalışmalarına ağırlık vererek mahalle sakinlerinin mağduriyeti gideriliyor.



Kurumların alt yapısını tamamladığı cadde ve sokaklarda çalışmaların hızlandırıldığını ifade eden Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, çalışmaların devam edeceğini söyledi.



İlçe genelinde yoğun bir çalışma başlattıklarını ifade eden Canalır, "kurumların mahallelerimizde başlattığı alt yapı çalışmasından dolayı deforme olan ve bozulan sokaklarda yeniden yol çalışması yaparak sokakların daha düzenli olması için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aciliyet arz eden alanlarda vatandaşlarımızın mağdur olmamaları amacıyla çalışmalarımızı hızlandırdık." dedi.

Mahalle sakinleri sokak ve mahallelerde yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.