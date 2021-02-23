Cezayirli iş insanını öldüren 2 sanığın ömür boyu hapsi istendi



YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 2 sanık, suçu birbirinin üzerine attı. Davanın dün görülen duruşmasına Vladimir Saharabarin ve Muhammed Ali Lalemeke, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Muhammed Ali Lalemeke savunmasında çok pişman olduğunu belirterek, "Vicdan azabı çekiyorum. Geceleri uyuyamıyorum" dedi.

Duruşma savcısı mütalaasında iki sanığın iddianamede belirtildiği gibi 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.