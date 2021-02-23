Dijital Aile sokak dostlarını unutmadı!

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Dijital Aile Platformu, USMED Hayvanları Koruma Kulübü ve USMED Çocuk işbirliğiyle "Sokak Dostlarımız Ailesiz Kalmasın" sloganıyla başlattıkları sokak hayvanlarını koruma ve besleme etkinliğine tüm Türkiye'den destek geldi.



Son yılların en soğuk kışının yaşandığı bu günlerde, sokakta yaşamaya çalışan kedi, köpek, kuş gibi canlıları da hatırlamak gerektiğini ifade eden USMED Başkanı Said Ercan öncülüğünde kurulan USMED Dijital Aile Platformu, USMED Hayvanları Koruma Kulübü ve USMED Çocuk, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti.





ONLARIN VARLIĞINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ

USMED Hayvanları Koruma Kulübü Başkanı Gülşah Tutma; "Bu hayatta yalnız olmadığımızı, biz bu soğuk kış günlerinde nasıl üşüyorsak onların da üşüdüklerini hatırlatmak daha doğrusu onların varlığını hatırlatmak istiyoruz." dedi.





USMED Dijital Aile Platformu Başkanı Zeynep Dinç ise açıklamalarında; "Dijitalde bir araya gelip aile olmanın en önemli yanı da paylaşımda bulunmak. Sadece düşünce ve becerilerimizi değil, duygularımızı da paylaşıyoruz. Ve sadece insanlarla değil, bu dünyada yaşan süren her canlı ile eşit ölçüde paylaşıyor, onları unutturmamak adına çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.



USMED Çocuk Başkanı Enes Uluğ; "Hayvan sevemeyenin insan da sevemeyeceğine inanarak yetiştirilmiş bireyler olarak arkadaşlarımızla birlikte doğayı ve hayvanları korumak için öncü olacağız." dedi..