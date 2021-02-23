Film sahneleri aratmayan kovalamaca!

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesinde uygulama noktası kuran ekipler, 41 LD 044 plakalı otomobili durdurmak istedi. Araçta Bulunan Ferhat A ve Oğuzhan A, dur ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Ekiplerin takibe aldığı otomobil ile soluk soluğa bir kovalamaca yaşandı. 150 kilometre boyunca devam eden kovalamacada Görükle mevkiinde barikat kuruldu. Barikattaki polis aracına çarpan zanlılar kaçmayı sürdürürken bir Polis kolundan yaralandı.





BARİYERE SAPLANIP ALEV ALDI



Polislerin kurduğu barikatı aştıktan sonra Görükle'den çevre yoluna çıkmaya çalışan iki zanlı çok geçmeden kaza yaparak bariyerlere saplandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazanın hemen ardından zanlıların kullandığı otomobilde yangın çıktı.





ALEV TOPUNA DÖNEN ARAÇTAN POLİS KURTARDI



Yaşanan kazadan sonra kısa süre içinde alev topuna dönen otomobile polisler müdahale etti. Araçta sıkışan Ferhat A ve Oğuzhan A'yı polis ekipleri otomobilden çıkararak yanmaktan son anda kurtardı. Polisten kaçan iki kişi önce hastaneye ardından emniyete götürüldü. Araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken Bursa-İzmir otoyolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yanan aracın yoldan çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda bir polis memuru kolundan yaralanırken, ekip aracı büyük zarar gördü.