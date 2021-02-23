İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte son tarih!

İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu. Pandemi sürecinde uzunca bir süredir özellikle çalışan vatandaşların mağduriyetini engellemek amacıyla uygulamaya geçen bu kısıtlama normalleşme adımlarıyla beraber kaldırılacak. Binlerce işçi ve işveren "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. İşten çıkarma yasağı bu kapsamda Mart ayı ile beraber kaldırılacak.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi doluyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili detayları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamaya dair son tarihi de vermişti.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.
İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.
Kararda şu ifadelere yer verildi;
4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.