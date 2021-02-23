İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte son tarih!

İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu. Pandemi sürecinde uzunca bir süredir özellikle çalışan vatandaşların mağduriyetini engellemek amacıyla uygulamaya geçen bu kısıtlama normalleşme adımlarıyla beraber kaldırılacak. Binlerce işçi ve işveren "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. İşten çıkarma yasağı bu kapsamda Mart ayı ile beraber kaldırılacak.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi doluyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili detayları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamaya dair son tarihi de vermişti.