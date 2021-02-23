Kartepeli sporcular yeni başarılar için yola çıktı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası"nda gençler kategorisinde Türkiye ikincisi olan Aksona Çelik ve Sivas'ta düzenlenen Liseler arası genç kızlar güreş şampiyonasında şampiyon olan Sudenur Çelik'i makamında ağırladı. Önümüzde ki günlerde katılacakları şampiyonalarda Kartepeli sporculara başarılar dileyen Başkan Kocaman, gençlerimizle her zaman gurur duyuyoruz açıklamasında bulundu.

GENÇLERİMİZ GURURUMUZ

Kartepeli sporculara başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Kartepe Belediyesi Spor Kulübü sporcularımız bizi bir kez daha gururlandırdılar. Dünya Boks Şampiyonası Milli Takım kampına çağrılan Milli Sporcumuz Aksona Çelik kızımıza ve Avrupa Güreş Şampiyonası için Milli Takım Kampına çağrılan Milli Sporcumuz Sude Berdan kızımıza gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ONLARIN BAŞARISI BİZİM ÖDÜLÜMÜZ

Tüm spor dallarına gönül veren gençlerin maddi-manevi her zaman yanında olduklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Bu yavrularımızın bizim geleceğimiz. Yurt içi ve yurt dışında bizi temsil ediyorlar. Onlara yaptığımız yatırımın hesabı olmaz. Maddi-manevi tüm ihtiyaçlarında elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. Yeter ki mutlu, motivasyonu yüksek olsunlar. Onların başarısı bizim ödülümüz olur" açıklamasında bulundu. Başkan Kocaman ziyaretine gelen sporcularla sportif poz verdi.