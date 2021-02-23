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ne zaman bitiyor, zorunlu mu, takmamanın cezası ne kadar?

Şubat ayının sonlarına doğru ile ilgili sorgulamalar artış gösteriyor. Aralık ayında başlayan şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunluluğu bulunan uygulamasının şahsi araçlar için zorunlu kılınmadığı biliniyor. Her yıl belirli tarihler arasında araçların kar lastiği takması istenirken , zorunlu mu, cezası ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek…

Giriş Tarihi: 23.2.2021 17:25 ABONE OL
Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor, zorunlu mu, takmamanın cezası ne kadar?

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kış lastiği uygulaması son günlerde vatandaşların gündemine geliyor. Kar yağışı sonrasında dondurucu soğukla birlikte yaşanan buzlanma yollarda trafik akışını olumsuz yönde etkilediği için sürücüler Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor, zorunlu mu, cezası ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlarken sürecin biteceği tarih belli oldu.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Aralık ayından itibaren devam eden kış lastiği uygulaması son tarihi merak ediliyor. Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başladı ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU, TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 1 Aralık'ta Türkiye genelinde 'zorunlu kış lastiği' uygulamasına uymayan sürücüler hakkında cezai işlem yapıyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunda gereğini yapmayanlara 776 lira ceza verilecek. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

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Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor, zorunlu mu, takmamanın cezası ne kadar?
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