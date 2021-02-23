Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor, zorunlu mu, takmamanın cezası ne kadar?

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kış lastiği uygulaması son günlerde vatandaşların gündemine geliyor. Kar yağışı sonrasında dondurucu soğukla birlikte yaşanan buzlanma yollarda trafik akışını olumsuz yönde etkilediği için sürücüler Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor, zorunlu mu, cezası ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlarken sürecin biteceği tarih belli oldu.
Aralık ayından itibaren devam eden kış lastiği uygulaması son tarihi merak ediliyor. Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başladı ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek.
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 1 Aralık'ta Türkiye genelinde 'zorunlu kış lastiği' uygulamasına uymayan sürücüler hakkında cezai işlem yapıyor.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunda gereğini yapmayanlara 776 lira ceza verilecek. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.