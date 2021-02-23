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Öğretmenler ne zaman aşı olacak, aşılanacak? İşte aşı takvimi!

Okulların 1 Mart itibarıyla açılacak olmasıyla beraber koronavirüs aşılama sürecinde öncelikli gruplardan olan öğretmenler konuyla ilgili olarak aşı takvimi araştırmasına çıktı. Bu noktada 65 yaş üstü aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken “Öğretmenler ne zaman aşı olacak, aşılanacak?” soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bu kapsamda Bakanlığı konuyla ilgili olarak detaylara değindi. Öğretmenlerin aşı takvimine göre; Şubat ayının son haftası işaret edilirken Bakan randevu ile aşılama sürecinin bu noktada da devam edeceği bilgisini verdi.

Giriş Tarihi: 23.2.2021 12:41 ABONE OL
Öğretmenler ne zaman aşı olacak, aşılanacak? İşte Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

Okulların yüz yüze eğitime geçeceği ve normalleşme sürecinin devam edeceği 1 Mart tarihi için bekleyiş sürerken öğretmenlerin aşılama süreci de merak konusu haline geliyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre öncelikli grup olarak gösterilen eğitimciler, "Öğretmenler ne zaman aşı olacak, aşılanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise tüm bu sorulara noktayı koyacak nitelikte bir açıklama yaptı ve öğretmenlerin aşılanması için Şubat ayının sonunu işaret etti.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞILANACAK?

Öğretmenlerin aşılama süreci için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Konuyla alakalı olarak detayları duyuran Bakan Selçuk Şubat ayının son haftasında aşılamaların başlayacağını ifade etmişti. Buna göre; 65 yaş üstü vatandaşların aşılamalarının sona ermesinin ardından bu meslek gruplarına ait süreç başlamış olacak.

'ÖĞRETMENLERE İLK DOZ AŞI UYGULAMASI ŞUBATIN SON HAFTASI BAŞLAYACAK'

Okulların açılışı için önemli konulardan birinin de öğretmenlerin aşısı olduğunu ifade eden Selçuk konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada;

"Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak"

ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü bireyleri aşılama sürecine devam ediyor. 2'nci aşamada yer alan öğretmenler, Bakan Selçuk'un açıklamasına göre Şubat ayının son haftasında aşılarını olmaya başlayacak.

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Öğretmenler ne zaman aşı olacak, aşılanacak? İşte Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!
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