Öğretmenler ne zaman aşı olacak, aşılanacak? İşte Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

Okulların yüz yüze eğitime geçeceği ve normalleşme sürecinin devam edeceği 1 Mart tarihi için bekleyiş sürerken öğretmenlerin aşılama süreci de merak konusu haline geliyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre öncelikli grup olarak gösterilen eğitimciler, "Öğretmenler ne zaman aşı olacak, aşılanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise tüm bu sorulara noktayı koyacak nitelikte bir açıklama yaptı ve öğretmenlerin aşılanması için Şubat ayının sonunu işaret etti.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞILANACAK?

Öğretmenlerin aşılama süreci için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Konuyla alakalı olarak detayları duyuran Bakan Selçuk Şubat ayının son haftasında aşılamaların başlayacağını ifade etmişti. Buna göre; 65 yaş üstü vatandaşların aşılamalarının sona ermesinin ardından bu meslek gruplarına ait süreç başlamış olacak.