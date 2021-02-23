Polisin hırsızları yakalama anı güvenlik kameralarında

İstanbul'da organize şekilde hırsızlık yapan şebekelere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2021 yılının iki ayında 61 şüpheli polis tarafından yakalandı. Bu şüphelilerden 47'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şüphelilerle birlikte 142 bin lira para, 3 adet tabanca, 2 adet otomobil, bir miktar uyuşturucu madde, milyonlarca liralık değerinde ziynet eşyası ile elektronik eşyalar ele geçirildi. Polisin şüphelileri yakalama anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında organize şekilde hırsızlık yapan şebekelere yönelik operasyonlarda 61 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre bu kişilerden 57'si işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli ise Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Polisin yaptığı operasyonda baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 142 bin 300 lira para, 3 adet silah, iki adet otomobil, 700 gram esrar maddesi, 8 kol saati, 15 adet cep telefonu, 2 adet laptop, 3 adet monitör, 3 adet bilgisayar, binlerce lira değerinde çalıntı ziynet eşyası ele geçirildiği öğrenildi.

POLİSİN ŞÜPHELİLİLERİ YAKALAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA



Hırsızlık Büro Amirliğinin son yaptığı operasyonda ise farklı ilçelerde evlere girerek hırsızlık yapan 6 hırsız gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından evlere girip çıkarken görüntülenen şüphelileri takibe alan polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde bir evden çıkarken polis ekiplerince çevreleri sarılan şüphelilerin koşarak kaçmaya çalışması ancak tek tek polis ekipleri tarafından yakalandıkları görüldü.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Şüpheliler Vedat B., Azap B., Onur D., Oğuzhan T., Hüseyin U. Yasin B.'nin daha önceden de çok sayıda polis geliş kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.