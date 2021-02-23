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sonuçları belli oldu: ile 22 Şubat çekiliş sonuçları - ekranı

sonuçları” haftalık düzende (MPİ) ile işbirliğinde Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri ile canlı yayınında kazandıran numaralarla belli oldu. Uzun süredir peş peşe gelen devirlerle 114 Milyon TL’lik çılgın tutarına erişen oyunu ile MPİ bayileri üzerinden oynayan ve şanslı numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 22 Şubat sonuçları ile ekranı detayları.

Giriş Tarihi: 23.2.2021 07:53 Son Güncelleme: 23.2.2021 07:54 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları belli oldu: Milli Piyango Online ile 22 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri canlı çekilişi düzenlenen "Sayısal Loto sonuçları" bugün (22 Şubat 2021 Pazartesi) günü MP TV ile Youtube canlı yayında şanslı numaralarla belirlendi. Peş peşe gelen devirler sonucunda 114 Milyon Türk Lirası'nı aşan adı gibi çılgın bir büyük ikramiye tutarına erişen oyunu Milli Piyango Online üzerinden oynayan şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 22 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 22 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Şubat Sayısal Loto sonuçları: 35 - 75 - 64 - 59 - 81 - 23 + 66 (JOKER)

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.


SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları belli oldu: Milli Piyango Online ile 22 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
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