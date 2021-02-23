Söküm yapılan binanın dış kaplaması alev alev yandı

Bina dışında meydana gelen yangın dün saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Bilgiç Sokak üzerinde sekiz katlı boş binada söküm çalışması yapılırken çıktı. Binanın dış kaplama sökümü yapılırken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede apartmanın tüm yüzeyini kapladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin iki yönden müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralananın olmazken binada hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.