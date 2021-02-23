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: 'da tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Tutuklandı...

haberi: 'da dün korkunç bir işlendi. Sevgilisi Birgül Y.'yi (43) ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Hasan D. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Hasan D.'nin 12 yıllık, Birgül Y.'nin ise 27 yıllık evli olduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.2.2021 15:30 ABONE OL
SON DAKİKA: Ankara'da tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Tutuklandı...

Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Ankara'da dün korkunç bir cinayet işlendi. Ankara'da sevgilisi Birgül Y.'yi (43) ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Hasan D. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keçiören ilçesinde Atapark Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda evli ve 5 çocuk babası Hasan D., ilişki yaşadığı kendisi gibi evli olan 3 çocuk annesi Birgül Y.'yi, iddiaya göre kendisinden ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olaydan sonra kaçan ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Hasan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hasan D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hasan D.'nin 12 yıllık, Birgül Y.'nin ise 27 yıllık evli olduğu öğrenildi.

Son dakika: Ankara'da kadın cinayeti! Sokak ortasında vuruldu!

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SON DAKİKA: Ankara'da tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Tutuklandı...
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