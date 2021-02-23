SON DAKİKA: Ankara'da tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Tutuklandı...

Keçiören ilçesinde Atapark Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda evli ve 5 çocuk babası Hasan D., ilişki yaşadığı kendisi gibi evli olan 3 çocuk annesi Birgül Y.'yi, iddiaya göre kendisinden ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.