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: 'nda hareketli dakikalar! Dayısının otomobilini parçaladı!

haberi: 'da 'nda dayısından para alamadığını iddia eden kişi, dayısının otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi. Dayı da, yeğenini demir çubukla dövüp başından yaralarken, aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Dayı ile yeğenin kavgası cep telefonu kamerasına da yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.2.2021 11:09 Son Güncelleme: 23.2.2021 11:13 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Dayısının otomobilini parçaladı!

Son dakika haberleri... Olay, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Latif M., dayısı Orhan P.'den para istedi.

Dayısından parayı alamayan Latif M., Orhan P.nin park halindeki otomobiline hoparlörle vurmaya başladı.

Otomobilinin camlarının kırıldığını, aynalarının parçalandığını gören dayı da yeğenini demir çubukla dövüp başından yaraladı.

Aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Latif M., ambulansla hastaneye kaldırılırken Orhan P. ve iki kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

KAVGA KAMERADA

Yaşanan kavga anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, dayı ve yeğenin kavga etmesi ve aile üyelerinin araya girmesi görülüyor.

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Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Dayısının otomobilini parçaladı!
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