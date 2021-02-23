Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Dayısının otomobilini parçaladı!

KAVGA KAMERADA

Yaşanan kavga anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, dayı ve yeğenin kavga etmesi ve aile üyelerinin araya girmesi görülüyor.

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