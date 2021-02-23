Son dakika: Manisa'da kadın cinayeti! Eski sevgili Semiha Peker'e pusu kurdu!

Son dakika haberler...Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, sabah saat 07.00 sıralarında servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alış veriş merkezinin önüne geldi.
Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın K., genç kadına pompalı tüfek ile 3 el ateş etti.
Saldırgan hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Semiha Peker, ihbar üzerine gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
OTOMOBİLİ TEK EDİLMİŞ BULUNDU
Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden saldırgan şüpheli Yalçın K.'nin kaçtığı yön tespit edildi.
Polis ekipleri Yalçın K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken Semiha Peker'in daha önce şüpheli hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi.