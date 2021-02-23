Son dakika: Şanlıurfa'da minibüsten 3 kişinin cesedi çıktı! Olayla ilgili flaş açıklama!

Araçtakilerin balık tutmak ve piknik yapmak için baraj kenarına geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Panelvan tipi araç ile balık tutmak ve piknik yapmak için gelen 1'i çocuk 3 kişilik bir aile, araç içerisine koydukları ısınmak amaçlı taş ocağı çay mangalını, odun ve kömür ile yakmak suretiyle uyumaları üzerine sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. Söz konusu olayda kullanılan taş ocağı çay mangalının, açık arazide yemek pişirmek veya su ısıtmak amaçlı kullanılması gerekirken, kapalı bir alanda amaç dışı kullanılması sonucu bir ailenin yok olmasına neden olmuştur."

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