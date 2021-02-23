Son dakika: Trabzon'daki Uzungöl buz tuttu! Turistler bölgeye akın etti!

Son dakika haberler...Ülke genelinde bir süredir devam eden kar ve soğuk hava, doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de de etkisini gösterdi. Bölgede hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından Uzungöl ile göle su sağlayan Haldızen Vadisi'ndeki derenin büyük bölümünün yüzeyi dondu.

Bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü, yaban hayatı, temiz havasıyla ilgi çeken Uzungöl, çevresinin beyaza bürünmesi ve üzerinde oluşan buz kütlesiyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.