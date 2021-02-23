Trabzon'da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen  yaşlı çift  hayatını kaybetti

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Fenerköy mahallesinde 2 katlı bir binanın üst katındaki evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı belirlenen yangında evde bulunan 93 yaşındaki Emin Y. ile eşi Havva Y.(90), dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yaşlı çift'in alt katında oturan akrabası,yukarı kata çorba götürdüğü sırada yoğun duman ile karşılaşması sonucu itfaiye'ye haber verdiği öğrenildi. Çarşıbaşı itfaiye ekiplerince yangın söndürülüp kontrol altına alınmasıyla birlikte sağlık ekipleri eve girdiğinde yaşlı çift'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.