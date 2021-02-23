Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen  yaşlı çift  hayatını kaybetti

'da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen  yaşlı çift  hayatını kaybetti

’un Fener Mahallesi (Yoroz) Tüneli’nin üst tarafında bulunan  2 katlı binanın üst katında yangın meydana geldi. Sobadan çıktığı belirlenen yangında evde bulunan 93 yaşındaki Emin Y. ile eşi 90 yaşındaki Havva Y. dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 23.2.2021 22:33 Son Güncelleme: 23.2.2021 22:38 ABONE OL
Trabzon'da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen  yaşlı çift  hayatını kaybetti

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Fenerköy mahallesinde 2 katlı bir binanın üst katındaki evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı belirlenen yangında evde bulunan 93 yaşındaki Emin Y. ile eşi Havva Y.(90), dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yaşlı çift'in alt katında oturan akrabası,yukarı kata çorba götürdüğü sırada yoğun duman ile karşılaşması sonucu itfaiye'ye haber verdiği öğrenildi. Çarşıbaşı itfaiye ekiplerince yangın söndürülüp kontrol altına alınmasıyla birlikte sağlık ekipleri eve girdiğinde yaşlı çift'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon'da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen  yaşlı çift  hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA