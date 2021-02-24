Aydın'da dehşet! Boşandığı eşini 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki olay, dün saat 22.00 sıralarında Orta Mahalle, 230 Sokak'taki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Erencan K., boşandığı eşi Kardalen Lofçalı'nın evine gitti. Erencan K. ve Lofçalı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.