Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da dehşet! Boşandığı eşini 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı

'da dehşet! Boşandığı eşini 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı

'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Boşandığı eşinin evine giden 23 yaşındaki Erencan K., tartıştığı Kardalen Lofçalı'yı (19) 3 yerinden bıçaklayarak, kaçtı. Tedaviye alınan genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.2.2021 23:36 Son Güncelleme: 24.2.2021 23:51 ABONE OL
Aydın'da dehşet! Boşandığı eşini 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki olay, dün saat 22.00 sıralarında Orta Mahalle, 230 Sokak'taki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Erencan K., boşandığı eşi Kardalen Lofçalı'nın evine gitti. Erencan K. ve Lofçalı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

3 YERİNDEN BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Erencen K., yanında getirdiği bıçakla Kardelen Lofçalı'yı 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Karnına ve bacaklarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan genç kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yatan genç kadını, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tedaviye alınan Kardalen Lofçalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan Ercan K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da dehşet! Boşandığı eşini 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA