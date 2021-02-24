Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı tarihine çevrildi!

Başkan Erdoğan, Mart ayında kademeli normalleşme sürecine girileceğini ve kısıtlamaların il bazında kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Bu bakımdan; Bilim Kurulu Toplantısı sonrası çıkan öneriler de alınan kararlarda büyük önem taşırken vatandaşlar pek çok merak edilen soruya yanıt arıyorlar. Bu sorulardan bir tanesi de; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı oluyor. Gözler Bilim Kurulu Toplantısı'nda…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu haftanın Bilim Kurulu Toplantısı için tarih henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.