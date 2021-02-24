Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı tarihine çevrildi!

Başkan Erdoğan, Mart ayında kademeli normalleşme sürecine girileceğini ve kısıtlamaların il bazında kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Bu bakımdan; Bilim Kurulu Toplantısı sonrası çıkan öneriler de alınan kararlarda büyük önem taşırken vatandaşlar pek çok merak edilen soruya yanıt arıyorlar. Bu sorulardan bir tanesi de; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı oluyor. Gözler Bilim Kurulu Toplantısı'nda…
Bu haftanın Bilim Kurulu Toplantısı için tarih henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından yasakların aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Erdoğan, restoranların yeniden açılma durumuna ilişkin olarak, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var." yanıtını verdi.
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN TOPLANTISINA AİT AÇIKLAMALAR ŞÖYLE;
İL BAZINDA VAKA AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.
"Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66), Elazığ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş (16,28), Nevşehir (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52), Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van (14,89), Yalova (75,17), Yozgat (41,07),Zonguldak (54,67)."