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ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı tarihine çevrildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önderliğinde yapılan ne zaman sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. Normalleşme dönemi için Mart ayını işaret eden Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulunmuş ve gündemdeki pek çok sorunun yanıtı da bu açıklamalar doğrultusunda netlik kazanmıştı. Şimdi ise gözler Bilim Kurulu Toplantısı’na çevrildi. Bu bakımdan; yapılacak? Son gelişmeler ve konuya dair detaylar!

Giriş Tarihi: 24.2.2021 23:35 ABONE OL
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı tarihine çevrildi!

Başkan Erdoğan, Mart ayında kademeli normalleşme sürecine girileceğini ve kısıtlamaların il bazında kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Bu bakımdan; Bilim Kurulu Toplantısı sonrası çıkan öneriler de alınan kararlarda büyük önem taşırken vatandaşlar pek çok merak edilen soruya yanıt arıyorlar. Bu sorulardan bir tanesi de; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı oluyor. Gözler Bilim Kurulu Toplantısı'nda…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu haftanın Bilim Kurulu Toplantısı için tarih henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından yasakların aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Erdoğan, restoranların yeniden açılma durumuna ilişkin olarak, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var." yanıtını verdi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN TOPLANTISINA AİT AÇIKLAMALAR ŞÖYLE;

İL BAZINDA VAKA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

"Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66), Elazığ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş (16,28), Nevşehir (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52), Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van (14,89), Yalova (75,17), Yozgat (41,07),Zonguldak (54,67)."

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı tarihine çevrildi!
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