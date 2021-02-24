Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü

Kayapınar ilçesinde dün Seyithan Yılmaz, boş arazide oturduğu sırada araçtan inen bir kişinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yılmaz'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, yaşamını yitiren Yılmaz'ın katillerini yakalamak için harekete geçti.

Kameralardan plakası tespit edilen araç, Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde bir iş yerinin önünde park halinde bulundu. Polis ekipleri, araçla birlikte 3 kişiyi yakaladı. Araçta yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek de bulundu. Gözaltına alınan 3 kişi, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY YERİNDE KIZLARININ ATADIĞI CEP TELEFONU ÇALMIŞTI

Olay günü silah seslerinin ardından cep telefonundan aradıkları babalarının cevap vermemesi üzerine meraklanan Yılmaz'ın kızları, olay yerine gelmişti. Babalarını bir daha arayan kızlar, yerde bulunan telefonun çalmasıyla sinir krizi geçirmişti.