Düzce’de okula tatlı başlangıç

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, uzun süredir okuldan uzak kalan öğrencilere hoş geldin hediyesi vererek sevindirdi.

Düzce'de yardım denilince akla gelen ilk ve en etkili kurumlardan biri olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu kez de öğrencilerin gönlüne dokundu. Merkeze bağlı 23 köye giden Sosyal İşler Müdürü Ayşe Kılıç ve personelleri kendi elleriyle öğrencilere çikolata ve şeker dağıttı. Öğrencilerin, mutlulukları gözlerinden okunurken hediyelerden dolayı da Düzce Belediyesine teşekkür etmeyi ihmal etmediler.