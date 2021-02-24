Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de okula tatlı başlangıç

’de okula tatlı başlangıç

Yüz yüze eğitimin köy okullarında açılmasının ardından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Merkeze bağlı 23 köy okulunda öğrencilere çikolata, şeker ve kalem hediye ederek, okula tatlı bir başlangıç yapmalarını sağladı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 24.2.2021 23:41 ABONE OL
Düzce’de okula tatlı başlangıç

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, uzun süredir okuldan uzak kalan öğrencilere hoş geldin hediyesi vererek sevindirdi.

Düzce'de yardım denilince akla gelen ilk ve en etkili kurumlardan biri olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu kez de öğrencilerin gönlüne dokundu. Merkeze bağlı 23 köye giden Sosyal İşler Müdürü Ayşe Kılıç ve personelleri kendi elleriyle öğrencilere çikolata ve şeker dağıttı. Öğrencilerin, mutlulukları gözlerinden okunurken hediyelerden dolayı da Düzce Belediyesine teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce’de okula tatlı başlangıç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA