Son dakika açıklaması! Yasaklar ne zaman bitiyor, 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Son dakika haberleri… Milyonlarca vatandaş hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm kısıtlamalarla ilgili olarak gözünü son dakika açıklamalarına çevirdi. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeye göre; hafta içi 09.00-05.00 saatleri aralığında uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren başlayarak 56 saat boyunca kesintisiz olarak devam ediyordu. Şimdi ise "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, 1 Mart'tan sonra yasaklar kalkacak mı?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. Uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarih hakkında henüz bir açıklama ise bulunmuyor.
1 MART'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme süreci için Mart ayına işaret etmişti. Bu noktada binlerce vatandaş kısıtlamaların kaldırılacağı o tarih için adeta geri sayıma başladı. Öte yandan normalleşme adımlarının illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak kaldırılacağı bildirilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hafta sonu yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna şu yanıtı verdi: "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz."
İSTANBULLULARA NORMALLEŞME MÜJDESİ!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'un 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu ifadef ederken müjdeyi verdi. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günkü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda normalleşme için tarih verdi,
"1 Mart itibarıyla kademeli normalleşeceğiz" dedi.
COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Bakan Koca'nın konuya dair açıklaması şöyle;
"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" paylaşımında bulundu.
Öte yandan İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceği ifade edilmişti.
EN DÜŞÜK MAVİ, EN YÜKSEK KIRMIZI
Buna göre, yüz binde 10'un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100'ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek. İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.
'İSTANBUL GEVŞEMEYE HAZIR'
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, megakentin 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu söyledi. Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada özetle şöyle dedi:
"Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız. Hasta sayılarımız minimalize edilmiş durumda, hastanelerde yoğun bakımlarımız ve hasta yoğunluğumuz azalmış durumda. İnşallah böyle devam eder. İstanbul şu anda esasında Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır. Bu konuda da özellikle öğrencilerimizin, çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına kavuşmasını, esnafımızın işyerini açmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü hazırlığımızı da yapmış durumdayız. İstanbul'da vaka sayıları esasında minimimize edilmiş durumda ama bu minimizasyonun devamı için uyum şart."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığından hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 20-21 Şubat 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu. İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında, hafta sonu açık olan yerler hakkında da bilgi verildi.
Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün (Cuma) saat 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.
Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
MARKET, BAKKAL VE MANAVLAR HAFTA SONU 10.00-17.00 ARASINDA AÇIK OLACAK
Bu kapsamda;
• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
FIRIN VE UNLU MAMUL RUHSATLI İŞ YERLERİ HİZMET VERECEK
• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.￼
• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.
Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.
VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI
Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.
TEMİZLİK, MASKE, MESAFE İLE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantı'nın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.
Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.
Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.