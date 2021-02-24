Son dakika açıklaması! Yasaklar ne zaman bitiyor, 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Son dakika haberleri… Milyonlarca vatandaş hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm kısıtlamalarla ilgili olarak gözünü son dakika açıklamalarına çevirdi. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeye göre; hafta içi 09.00-05.00 saatleri aralığında uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren başlayarak 56 saat boyunca kesintisiz olarak devam ediyordu. Şimdi ise "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, 1 Mart'tan sonra yasaklar kalkacak mı?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. Uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarih hakkında henüz bir açıklama ise bulunmuyor.

1 MART'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme süreci için Mart ayına işaret etmişti. Bu noktada binlerce vatandaş kısıtlamaların kaldırılacağı o tarih için adeta geri sayıma başladı. Öte yandan normalleşme adımlarının illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak kaldırılacağı bildirilmişti.