İl Emniyet Müdürü Tipioğlu denetime katıldı

Koronavirüse karşı alınan tedbirlere istinaden, günlük olarak gerçekleştirilen uygulamaların artan vaka sayıları ve normalleşme sürecine girilmesi sebebiyle 10 gün boyunca daha sıkı bir şekilde yapılmasına başlandı. Kocaeli Valiliğinin talimatları ile gerçekleştirilen denetimlere Körfez ve Gebze İlçelerinde Kocaeli İl Emniyet Müdür Veysal Tipioğlu'da katıldı. Denetimlere Tipioğlu ile birlikte İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın, ilçe emniyet müdürlerinin de yer aldığı denetimlerde İl Emniyet Müdürü Tipioğlu hem ziyaret ettiği esnaflar hem de karşılaştığı vatandaşlara, eski günlere dönebilmek adına maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini istedi.