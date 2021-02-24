İzmir'de kapıyı fark etmedi! Gözünü hastanede açtı!

İşletme sahiplerine tavsiyem camlı bölgeler, camlı kapılar olduğu zaman mutlaka ya bir film, ince siyah bir film takmaları ya da el yazısıyla da olsa bir yazı yazılması, çok önemli ve hayat kurtarıcı olabilir. Şu an hayatta olduğuma şükrediyorum. İnşallah başkasının başına gelmez" dedi.

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