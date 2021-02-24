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Kaymakamlıktan kayak merkezi kullanımına yeni kural

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 24.2.2021 09:39 ABONE OL
Kaymakamlıktan kayak merkezi kullanımına yeni kural

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde bulunan kayak merkezini hafta sonu sadece konaklama rezervasyonu bulunan vatandaşlar kullanabilecek. Günü birlik kayak merkezine geleceklere cezai işlem uygulanacak.

Konuya ilişkin Tunceli'nin Ovacık İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ovacık Kayak Merkezine hafta sonu kısıtlamalarında gidecek olan vatandaşlarımızdan, sadece konaklama rezervasyonu olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. Günübirlik olarak Kayak Merkezine gidiş gelişler sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır. Lütfen cezalardan sakınmak için değil kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için tedbirlere uyalım!" denildi.

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Kaymakamlıktan kayak merkezi kullanımına yeni kural
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