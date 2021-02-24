Kazada ağır yaralanan ünlü iş insanı yaşama tutunamadı

Yatağan-Milas Karayolu Yenimahalle mevkisinde Orçun Alper (29) yönetimindeki 06 EF 0830 plakalı otomobil, 16 Şubat'ta Bozüyük Mahalle Muhtarı Ahmet Yanmadık (59) yönetimindeki 48 NA 888 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Alper'in otomobilinde yolcu konumunda bulunan Murat Balkan'ı (72) sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada yaralanan sürücüler ve Balkan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) kurucu üyesi Murat Balkan, buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Balkan doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.ÇAĞSAV Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Kahramankaptan, Balkan'ın ölümü üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Acımız büyük. Murat Balkan, Vakfımızın özellikle ilk yıllarında gelişimi için çalışma mekânı sağlayarak desteklerde bulunmuş, ülkemizin önemli mesenlerinden biriydi. Daha sonra bu alandaki çalışmalarını, tamamını satın aldığı Bodrum'un Aspat koyunu geliştirmeye yoğunlaştırdı, burada kurduğu Sanat Köyü'nde uluslararası resim ve heykel sempozyumları düzenleyerek Aspat'a özellikle heykel alanında önemli özgün eserler kazandırdı.Elinin değmediği, katkıda bulunmadığı sanatçı yok gibidir. Resim koleksiyonu, günümüzde Türk Çağdaş Resim sanatının önemli bir seçkisidir. Oğlu Fırat ve kızı Naz'ın, Balkan'ın sanata katkı ve sanatı koruma çalışmalarını sürdürecekleri inancıyla tüm sevenlerine, sanatçılara, sanatsevere başsağlığı diliyorum."