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Son dakika: Otomobilde tabancayla intihar girişimi! 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını dinlediği ortaya çıktı

'da birlikte yaşadığı kadın ile sorun yaşadığından dolayı bunalıma giren 40 yaşındaki Ahmet Şen otomobilin içinde tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ahmet Şen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, hız göstergesi paneline birlikte yaşadığı kadın ile çektirdiği fotoğraf bulundu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 24.2.2021 17:43 Son Güncelleme: 24.2.2021 17:54 ABONE OL
Son dakika: Otomobilde tabancayla intihar girişimi! 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını dinlediği ortaya çıktı

Ahmet Şen'in intihar girişimi sırasında Ümit Besen'in 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını dinlediği ortaya çıktı.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Caddeye park ettiği 35 KHJ 02 plakalı otomobilinin hız göstergesi paneline birlikte yaşadığı kadının fotoğrafını koyan Ahmet Şen tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı.

Durumu gören vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri de sevk edildi. 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Ahmet Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ahmet Şen'in intihar girişiminde bulunduğu otomobilde inceleme bulunan polis, aracın teybine takılan flaş bellek üzerinden Ümit Besen'in 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını dinlediği ve birlikte yaşadığı kadının ise hız göstergesinin paneline koyduğu görüldü.

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Son dakika: Otomobilde tabancayla intihar girişimi! 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını dinlediği ortaya çıktı
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