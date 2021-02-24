Son dakika: Otomobilde tabancayla intihar girişimi! 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını dinlediği ortaya çıktı

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Caddeye park ettiği 35 KHJ 02 plakalı otomobilinin hız göstergesi paneline birlikte yaşadığı kadının fotoğrafını koyan Ahmet Şen tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı.

Durumu gören vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri de sevk edildi. 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Ahmet Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ahmet Şen'in intihar girişiminde bulunduğu otomobilde inceleme bulunan polis, aracın teybine takılan flaş bellek üzerinden Ümit Besen'in 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını dinlediği ve birlikte yaşadığı kadının ise hız göstergesinin paneline koyduğu görüldü.