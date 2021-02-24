Sıkı denetim ilk günden bilançoya yansıdı

Koronvirüs salgınının yayılmasının önlenmesi ve normalleşme sürecine girilecek olması amacıyla, Kocaeli Valiliği tarafından daha sıkı denetimler yapılacağı açıklandı. Koronavirüs'ün yayılımını önlemek amacıyla başlatılan sıkı denetimler, daha ilk gününde, günlük uygulama bilançosuna yansıdır. Normalde günde 200 ile 300 arası tedbirsize uygulanan idari ceza, önceki gün yapılan denetimlerde 411'e çıktı.

411 KİŞİYE İDARİ CEZA

Kocaeli'nde Salı günü uygulanan Koronavirüs uygulamasında, bin 344 iş yeri denetlenirken, 18 bin 725 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetim ve kontrollerd, ayakta yolcu kapasitesine uymayan 2 sürücüye, maske takma kuralına uymayan 162, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 58, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 166,sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişi ve 1 işyerine, karantina tedbirlerine uymayan 5 kişi ve çalışma saatlerine uymayan 1 işyerine' olmak üzere, toplam 411 idari para cezası uygulandı. Öte yandan yapılan idari işlemler haricinde, kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 107 kişi yakalandı.