Şişli’de kuş uçurtmadılar! Polisten “dar alan” denetimi

Şişli İlçe Emniyeti ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Feriköy ve Beyoğlu Piyalepaşa bölgelerinde "dar alan" denetimi gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda tam bin 241 şüpheli sorgulanırken, 645 araçta da detaylı arama yapıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şişli Emniyeti'nce gerçekleştirilen denetimlerde farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 4 şüpheli ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alınırken, 14 motosiklet sürücüsüne de toplamda 23 bin 357 lira cezai işlem uygulandı.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan arama çalışmalarında ise 196 gram uyuşturucu madde, bir adet hassas terazi, ruhsatsız olduğu belitilen bir tabanca ve bu tabancaya ait iki adet mermi ile bir çalıntı motor ele geçirildi.