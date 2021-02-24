Son dakika: Adana'da korkunç intihar girişimi... Ümit Besen'in 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını açıp...





'BEN BU GECE ÖLMEZSEM BİR DAHA ÖLMEM'



Ahmet Ş.'nin intihar girişiminde bulunduğu otomobilde incelemelerde bulunan polis ekipleri, aracın teybine takılan flaş bellek üzerinden Ümit Besen'in 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını dinlediği belirlendi.