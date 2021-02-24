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: 'da korkunç girişimi... 'in '' şarkısını açıp...

haberler... 'da korkunç bir olay yaşandı. Caddeye park ettiği otomobilinin hız göstergesi paneline dini nikahlı eşiyle çekilen fotoğrafını koyup, tabancayla başına ateş eden Ahmet Ş. (40), ağır yaralandı. Genç adamın, girişimi sırasında 'in '' şarkısını dinlediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 24.2.2021 17:18 Son Güncelleme: 24.2.2021 17:45 ABONE OL

Son dakika haberler...Korkunç olay, saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Caddeye park ettiği 35 KHJ 02 plakalı otomobilinin hız göstergesi paneline dini nikahlı eşiyle çekilen fotoğrafını koyan Ahmet Ş. bir süre sonra yanındaki tabancasının namlusunu başına dayayıp, tetiği çekti.

Silah sesini duyan çevredekiler, Ahmet Ş.'yi araçta kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ahmet Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



'BEN BU GECE ÖLMEZSEM BİR DAHA ÖLMEM'

Ahmet Ş.'nin intihar girişiminde bulunduğu otomobilde incelemelerde bulunan polis ekipleri, aracın teybine takılan flaş bellek üzerinden Ümit Besen'in 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını dinlediği belirlendi.

Ahmet Ş. ile dini nikahlı eşi arasında bir süredir sorunlar olduğu, görüşmedikleri belirtildi.

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Son dakika: Adana'da korkunç intihar girişimi... Ümit Besen'in 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını açıp...
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