Fahrettin Koca haritayı paylaşmıştı! Ordu Valisi Tuncay Sonel vatandaşı uyardı!





'TEDBİRLERİ SIKLAŞTIRIP, İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ'



Akşamları misafir kabul edilerek bir araya gelindiğini gözlemlediklerini, bunun önüne geçmek için de sıkı denetimler yapılacağının altını çizen Vali Sonel, Ordu genelindeki vakaların yüzde 80'nin aile içi bulaşma olduğunu, tedbirlerin sıklaştırılacağını ve idari para cezalarını uygulanacağını ifade etti. Vali Sonel, "Biz istiyoruz ki, üretim tedarik zinciri devam etsin, ekonomi canlansın, esnafımız elbette kazansın. Tam kapanmadan ziyade, ekonominin devam etmesinden yanayız. Çünkü, ekmek kazanan, ailesini geçindiren esnaflarımız var. Biz hepimiz dikkat edeceğiz ki rahatlama olsun. Şu an hastanede yoğun bakımda, servislerde sıkıntımız yok o bir avantajımız. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında 100 bin nüfusta biz yüksek görünsek de toplam vaka sayısında ön sıralarda değiliz. Sıfır vaka oluncaya kadar uğraşacağız, emekler boşa gitmesin. En kısa sürede Ordu'muzun da toparlanacağına inanıyorum. Biz kurallara uyar, dikkat edersek, sonuç başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.