SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı saatleri! Normalleşme takvimi ile yasaklar ne zaman bitecek?

Hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise 56 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri önemini korumaya devam ediyor. 4 Aralık 2020 tarihinden bu yana uygulanan kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak edilirken Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme adımları hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş ve Mart ayını işaret etmişti. Bu bakımdan; yasaklar ne zaman bitecek, sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı gibi önemli soruların yanıtları sorgulanmaya devam ediyor. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması!

HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu yasağı ise Cuma günü 21.00'da başlıyor ve 56 saat boyunca devam ediyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş ve yasakların kaldırılacağı tarihle ilgili Mart ayını işaret etmişti. Bugün, partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, 'Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır.' dedi.