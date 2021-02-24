SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı saatleri! Normalleşme takvimi ile yasaklar ne zaman bitecek?

Hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise 56 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri önemini korumaya devam ediyor. 4 Aralık 2020 tarihinden bu yana uygulanan kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak edilirken Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme adımları hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş ve Mart ayını işaret etmişti. Bu bakımdan; yasaklar ne zaman bitecek, sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı gibi önemli soruların yanıtları sorgulanmaya devam ediyor. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması!
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu yasağı ise Cuma günü 21.00'da başlıyor ve 56 saat boyunca devam ediyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş ve yasakların kaldırılacağı tarihle ilgili Mart ayını işaret etmişti. Bugün, partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, 'Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan normalleşme ile ilgili önemli açıklamalar;
Başkan Erdoğan, üretim, istihdam ve ticaretin yeniden canlanması için normalleşme adımlarının büyük önem taşıdığını bildiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:
Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bunun için milletimden sabır istiyorum. Sadece bizim normalleşme adımları atmamız da yetmiyor. Yakın ekonomik ve insani ilişkilerin bulunduğu Avrupa ile yürümesi şart.
NORMALLEŞME KRİTERLERİ' VURGUSU
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Eğitimde ilk adımları atmaya başladık. 1 Mart'tan itibaren diğer alanlarda da kriterleri karşılayan illerimizde adımlar atılmaya başlanacaktır. Vatandaşlarımızdan seyir durumunu yakından takip etmek suretiyle bir an önce normalleşme kriterine ulaşılmasını sağlamalarını bekliyorum. Aksi halde vaka ve ölüm sayılarını hedef seviyelerin altına düşürerek salgını tamamen yenmekte zorlanırız.
AŞI MESAJI
Başkan Erdoğan, Mart ayında aşılamada büyük mesafe kat edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı
Mart ayı aşılama konusunda da çok büyük mesafelerin kat edileceği dönem olacaktır. Aşı temini için tüm kanalları zorluyoruz.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Hafta sonu yasağı ise Cuma günü 21.00'da başlıyor ve 56 saat boyunca devam ediyor.