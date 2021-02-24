Son dakika: İstanbul Esenler'de yangın! Can pazarı yaşandı!

Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenlere müdahalede bulunuldu.

6 ÇOCUK YARALANDI

Yangından kurtulmak için evin penceresinden sokak üzerine serilen battaniyelere atlayan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çocukların durumunun iyi olduğu ve sadece yangın sebebiyle oluşan dumandan etkilendikleri belirtildi.

ÇOCUKLARI YERE SERİLEN BATTANİYE KURTARDI

Yangın dumanından etkilenen çocukları sokak üzerine battaniye sererek kurtaran mahalle esnaflarından Yalçın Koçak 48 "İş yerinde beklerken çığlık sesleriyle irkildik. Dışarı çıktığımızda binanın 3. katıdan yoğun bir duman bulutu çıkıyordu. Pencerelerde çocuklar vardı. Hemen yerlere battaniyeleri yığdık. Çocuklar camlardan battaniyelerin üzerine atlayarak kurtuldu. Şu an hiçbir çocuğumuzun ciddi bir yaralanması bulunmuyor. Sadece dumandan etkilenmişler o kadar" diye konuştu.

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