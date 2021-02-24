Son dakika: İstanbul Kartal'da silahlı saldırı! Yakınları sinir krizi geçirdi!

Polisler de çalışma yapıyor. Vurulan kişi de bizim komşumuz olur. Olayı gerçekleştiren kişi yüzü maske olduğu, yürüyerek buraya geldiği ve komşumuza ateş edip kaçmış' diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA: İstanbul'daki dambıllı cinayette flaş gelişme! Cani koca tutuklandı...