Son dakika: İstanbul'da hemşireye saldıran zanlı hakkında flaş karar!

SON DAKİKA: İstanbul'da tıp merkezini basıp dehşet saçtılar! Hemşireye saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

2 saldırgan tarafından darp edilen sağlık çalışanı Süleyman Gül, "Akşam saat 17.30 civarında ters yönden bir araba yaklaştı. Camdan bize 'Buraya gelin, arabaya gel' işareti yapmaya başladılar. Biz zaten şahısları daha önceden tanıyoruz. Daha önce de gelip bize bıçak çekmişlerdi. İçeride hasta olduğunu beyan ettik. Onların içeri gelmesi gerektiğini söyledik. O da 'Geleceksin, nasıl gelmezsin' demeye başladı. İçeri girdi ve arkasından diğer arkadaşı geldi. Arabada 5-6 kişilerdi ama içeriye 2 kişi girdi. 2 kişi saldırdı. Birisini arkadaşlarım sakinleştirmeye çalıştı dışarı çıkardılar. Diğeri içeride kaldı. Darp etmeye başladı zaten. Gözüme 2 yumruk yedim, burnuma kafa attı" dedi.