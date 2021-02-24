Son dakika: İstanbul'da şehir eşkıyası dehşet saçtı! Hem çarptı hem dövdü!

KAÇARAK UZAKLAŞTI

İddialara göre "Ben sinir hastasıyım. Beni delirtmeyin. Akıllı olun. Hepiniz akıllı olacaksınız" diyerek kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlara da saldıran ve tehditler savuran o saldırgan, yaşanan olayın ardından bölgede bulunan diğer sürücülerin de tepki göstermesiyle aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Şehir eşkıyası hem çarptı hem darp etti | Video