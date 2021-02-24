Son dakika: İstanbul'da şehir eşkıyası dehşet saçtı! Hem çarptı hem dövdü!

Olay, İstanbul'un Başakşehir İlçesi'ne bağlı Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşam saat 18.50 sıralarında meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta bir firmaya ait kamyonetin sürücüsü, önünde bulunan 34 ZU 0143 plakalı araca arkadan çarptı. Olayın ardından hasar tespiti yapmak için aracından inen mağdur sürücü, aracına arkadan vuran kamyonet şoförünün sözlü ve yumruklu saldırısına uğradı.
"ARA GELSİNLER" DEDİ
Kamyonet şoförü olan magandanın sözlü tacizine uğrayan mağdur sürücü, polisi arayacağını söylemesinin ardından tekme ve yumrukların hedefi oldu. Mağdur sürücüye küfürler savurmaya başlayan o maganda, hırsını alamayınca fiziksel saldırıya geçti. Polisi aramak istediğini söyleyen sürücüye tekme, tokat ve yumruklarla saldıran şehir eşkıyası "Polisi arayacağım" diyen mağdur sürücüye "Ara gelsinler" diyerek bağırdı ve tehdit etti.
KAÇARAK UZAKLAŞTI
İddialara göre "Ben sinir hastasıyım. Beni delirtmeyin. Akıllı olun. Hepiniz akıllı olacaksınız" diyerek kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlara da saldıran ve tehditler savuran o saldırgan, yaşanan olayın ardından bölgede bulunan diğer sürücülerin de tepki göstermesiyle aracına binerek olay yerinden kaçtı.
Şehir eşkıyası hem çarptı hem darp etti | Video