Son dakika: Oyuncu Hakan Yılmaz ile eşi Elif Yılmaz'a saldırmışlardı! Şehir eşkıyaları hakkında istenen ceza belli oldu!

Sanık Erdal Gökçe'nin ise Hakan Yılmaz ve eşine karşı 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 2 yıl 9 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenirken, sanık Denizhan Vural için 'Kasten yaralama' , 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 3 yıl 7 aydan 9 yıl 10 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.